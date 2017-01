Eltern kehren zurück in den Beruf: Aktionstag der Arbeitsagentur in der Sonnenallee

Neukölln. Nach der Elternzeit wollen viele Mütter und Väter wieder in den Beruf zurückkehren. Wer sich einen Überblick über die Möglichkeiten verschaffen möchte, sollte am 3. Februar ins Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Berlin Süd kommen.

Nach einer längeren Familienphase kann es – selbst bei guter Qualifizierung – schwierig sein, direkt an die frühere Tätigkeit anzuschließen oder schnell einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden. Hier setzt der Aktionstag „Dialog Ausbildung und Beschäftigung für Erziehende“ an, der am Freitag, 3. Februar, von 9 bis 12 Uhr stattfindet.Rund um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden viele Angebote vorgestellt. Möglich ist zum Beispiel eine Kontaktaufnahme mit Arbeitgebern, die auch in Teilzeit ausbilden. Experten beraten zur individuellen Berufswegeplanung, und Ratsuchende lernen Unterstützungsmöglichkeiten kennen. Die Arbeitsagentur Berlin Süd ist in der Sonnenallee 282.

Mehr Informationen gibt es unter 55 55 99 25 45.