Bestens versorgt: Deutsche Diabetes Gesellschaft zertifiziert Klinik

Pankow. Die Pankower Caritas-Klinik Maria Heimsuchung kann sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) zertifizierte die als „Klinik für Diabetespatienten geeignet“.

„Diabetespatienten, die wegen einer akuten Erkrankung oder eines Unfalls in eine Klinik kommen, sind auf eine spezielle Behandlung angewiesen“, sagt der Chefarzt für Innere Medizin/Gastroenterologie, Dr. Christian Breitkreutz. „Sie müssen sich darauf verlassen können, dass ihr Blutzuckerspiegel entsprechend überwacht und eingestellt wird. Weiterhin muss die Narkose abgestimmt sein und stets ein Notfallequipment für sie bereitstehen. In unserer Klinik ist das der Fall.“Die Caritas-Klinik Pankow stellt sich auf die Bedürfnisse der Diabetespatienten ein, egal mit welchen Beschwerden oder Verletzungen sie ins Krankenhaus kommen. Sowohl für den Patienten als auch für den behandelnden Hausarzt ist diese neue Zertifizierung nun eine hilfreiche Orientierung bei der Klinikauswahl.Das Zertifikat „Klinik für Diabetespatienten geeignet (DDG)“ hat das Ziel, die Qualität der Behandlung für Menschen mit der Nebendiagnose Diabetes zu verbessern und damit eine Lücke in der stationären Behandlung zu schließen. So kann ein gut eingestellter Diabetes unter anderem dazu beitragen, Komplikationen wie Nierenversagen, Lungenentzündungen oder Wundheilungsstörungen zu verhindern.Die Zertifizierung gilt für die Dauer von drei Jahren. Die Maria Heimsuchung Caritas-Klinik Pankow in der Breiten Straße 47 ist bereits als Endoprothetikzentrum, Chest-Pain-Unit, interdisziplinäres Darmzentrum und als „Babyfreundliches Krankenhaus“ anerkannt. In der Klinik gibt es 245 Betten. Etwa 11 000 Patienten werden jährlich behandelt.