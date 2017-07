Hier wird Blut abgenommen

Pankow.

Sommerzeit ist Ferienzeit. Da werden regelmäßig die Blutkonserven beim Deutschen Roten Kreuz Berlin knapp. Deshalb bittet das DRK die Pankower, die Sommer-Blutspende-Termine in ihren Ortsteilen zu nutzen. Der nächste findet am 20. Juli statt. An diesem Tag steht das DRK mit seinem Blutspendebus von 15 bis 19 Uhr in Wilhelmsruh vor der Hauptstraße 27. Weiterhin findet am 24. Juli von 11 bis 19 Uhr eine Blutspende-Aktion in Französisch Buchholz statt. Der Bus steht hier vor der Hauptstraße 63. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.blutspende.de sowie bei der Info-Hotline

0800 119 49 11.