Prima Klima für Berlin: Grundschule am Falkplatz ausgezeichnet

Prenzlauer Berg. Im Wettbewerb „Berliner Klima Schule 2017“ gewinnt die Grundschule am Falkplatz den dritten Platz.

Wettbewerbsunterlagen finden sich auf www.Berliner-Klimaschulen.de

Berlins größter Schulwettbewerb zum Thema Klimaschutz wird seit neun Jahren vom Land Berlin in Zusammenarbeit mit der Gasag veranstaltet. Ausgezeichnet mit dem Titel „Berliner Klima Schule“ werden Schulen, die sich für den Klimaschutz in besonderer Weise engagieren. Über 2000 Schüler beteiligten sich im zurückliegenden Jahr mit ihren Beiträgen am Wettbewerb.Während aus anderen Schulen häufig nur ein, zwei Klassen oder ein Kurs beim Wettbewerb mitmachen, ging gleich die gesamte Grundschule am Falkplatz an der Gleimstraße an den Start. Unter dem Motto „Wir verkleinern unseren ökologischen Fußabdruck“ stellten die Schüler eine Ausstellung zusammen.Um diese entwickeln zu können, wurde das gesamte Schulumfeld mit einbezogen, also auch Lehrer und Eltern. Alle wurden aufgefordert, ihren eigenen „ökologischen Fußabdruck“ zu ermitteln. Die Umfrageergebnisse wurden danach in den Klassen diskutiert. Und dann wurden konkrete Vorschläge erarbeitet, wie der „ökologische Fußabdruck“ verringert werden kann.Auf diese Weise erarbeitete jede Klasse ihren eigenen Beitrag für eine gemeinsame Ausstellung zu diesem Thema. Die kann nun in der Mensa besichtigt werden. Vor allem die Breitenwirkung dieses Projektes und die Ernsthaftigkeit, mit der die Schüler an das Thema herangingen, beeindruckte die Jury. Für den dritten Platz im Wettbewerb gibt es für die Schule ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro.Den ersten Platz im Wettbewerb gewannen Schüler des Lebenskundekurses der vierten und fünften Klassen für die Brodowin-Grundschule in Alt-Hohenschönhausen . Platz zwei ging an das Rheingau-Gymnasium aus Schöneberg , aus dem sich der Wahlpflichtkurs Klimaschutz der Klasse neun am Wettbewerb beteiligte. Nach den Sommerferien wird der Wettbewerb zum zehnten Mal gestartet.