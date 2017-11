Bundesverdienstkreuz für Augenarzt Christoph Wiemer

Tempelhof-Schöneberg. Für sein langjähriges Engagement im Rahmen seiner Tätigkeit als Facharzt für Augenheilkunde wurde Christoph Wiemer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Er arbeitet seit 1993 als niedergelassener Augenarzt in Tempelhof-Schöneberg.

Im Rahmen der Ehrung am Sitz der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung überreichte Senatorin Dilek Kolat (SPD) stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Urkunde und Bundesverdienstkreuz am Bande. Christoph Wiemer bietet kostenlose Fortbildungsveranstaltungen für Augenärzte an und kümmert sich als Konsiliararzt im Auguste-Viktoria-Krankenhaus um die Versorgung von HIV-Positiven und Aidskranken.Wiemer engagiert sich für die Augengesundheit von Kindern. Er war Schirmherr von „Augen-Check für Kids“, einem kostenlosen Projekt in Berliner Kitas in Zusammenarbeit mit dem Senat, den Bezirken und dem Verein „Together“.Der Geehrte ist Initiator der Aktion „Augen-Licht“. Sie präsentiert unter seiner Leitung seit 2010 Veranstaltungen und sendet während der Wochen „Berlin leuchtet“ Botschaften für das Zusammenleben sehender und nichtsehender Menschen aus.Seit 2005 ist Christoph Wiemer im „Plastisch-chirurgisches Centrum für Terroropfer“ ehrenamtlich aktiv. „Placet“ mit Sitz in der Bayreuther Straße 36 behandelt und betreut Kinder und Jugendliche aus Kriegs- und Krisengebieten der Welt, die wegen ihrer schweren Verletzungen kein eigenständiges Leben mehr führen können.