Lebendige Einkaufsstraße B1

Schöneberg. Was wäre Berlin ohne lebendige Einkaufsstraßen? Doch der Wandel im Handel hinterlässt Spuren. Damit der lokale Einzelhandel eine Zukunft hat, engagieren sich viele Akteure. Im Rahmen der Aktion „Das geht uns alle an!“ sprach Berliner-Woche-Reporterin Karen Noetzel mit der Wirtschaftsförderung über die Bundesstraße 1 als Geschäftsstraße.

Nicht unberechenbarer. Jedoch bietet das Internet eine weitere Möglichkeit zu konsumieren. Für welche Art des Einkaufs man sich entscheidet, kommt sicherlich auch auf die jeweilige Situation an. Viele Geschäfte bieten ihren Kunden ja auch schon beide Möglichkeiten.Bislang werden keine Werbemaßnahmen miteinander verabredet. Die Gewerbetreibenden und Akteure vor Ort sind diejenigen, die am besten wissen, wie ihr Standort tickt. Da kann Politik nicht von oben hineinreden. Was wir machen können, ist, bei möglichen Strategien zu unterstützen und im Dialog ein Bild für die Zukunft von Geschäftsstraßen zu entwickeln. So beispielsweise beim vor Kurzem fertiggestellten „Leitbild Potsdamer Straße“. Selbstverständlich beraten wir auch die Geschäftsstraßeninitiativen, die etwas auf die Beine stellen wollen. Finanzielle Unterstützung ist dabei allerdings im Moment leider schwer zu geben.Das ganzheitliche Erlebnis ist das, was nur die Einkaufsstraßen bieten können. In den Gesprächen mit Anrainern und Geschäftsleuten kristallisiert sich immer wieder heraus, dass das Wichtigste für die meisten der Erhalt der Authentizität ihrer Geschäftsstraße ist. Nur wenn Sie tatsächlich raus gehen, können Sie beim Einkauf das Flair einer Straße erleben. In der virtuellen Welt ist das nicht möglich.: Entlang der B1-Achse haben wir das Stadtteilzentrum Kaiser-Wilhelm-Platz an der Hauptstraße, dann die Unterbrechung durch Innsbrucker Platz und Wexstraße sowie ein weiteres Zentrum in Höhe Rheinstraße und Bundesallee. Wir hoffen hier natürlich auf Effekte, die insbesondere der Rheinstraße zu Gute kommen. Wünschenswert wäre auch ein Effekt auf die Hauptstraße im Abschnitt bis zur Dominicusstraße, der unter Umständen noch verkehrsplanerisch zu begleiten ist. Aber natürlich erwarten wir von dem Mehr an Zuzüglern positive Effekte.