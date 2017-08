Infos zu deinem USA-Austausch

Spandau.

Noch bis zum 15. September ist eine Bewerbung für das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) 2018/19 möglich. Das Patenschaftsprogramm richtet sich an Schüler ab 15 Jahren und an junge Berufstätige bis 24 Jahre. (jeweils Stichtag: 31. Juli). Ins Leben gerufen wurde dieses spezielle Programm 1983 anlässlich des 300. Jahrestages der ersten deutschen Einwanderer in die Neue Welt. Das Austauschprogramm soll den jungen Menschen in beiden Ländern die Bedeutung freundschaftlicher Zusammenarbeit auf anschauliche Weise vermitteln. Nähere Informationen zu Altersgrenzen, Bewerbungsformalitäten und Anderem gibt es unter www.bundestag.de/ppp oder über das Büro von Swen Schulz unter

22 77 01 87 (Beatrice Bachnik).