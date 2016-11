Wie effektive und kreative Inhouse Seminare Ihr Unternehmen voran bringen

Steuern Sie dagegen -- mit kreativen Angeboten direkt in Ihrem Unternehmen

Was wissen Chefs und auch Mitarbeiter heute von den Auswirkungen von Stress? Stress führt auf Dauer in Angst, ein gefährlicher Weg. Stress macht auf Dauer krank. Heute ist erwiesen, eine Vielzahl von psychosomatischen Erkrankungen ist auf unbewältigte Stress- und Angstsituationen zurück zu führen.Seminare zu Entspannungstechniken, die sich schnell und effektiv in den Arbeits-Alltag integrieren lassen, müssen nicht Stunden lang andauern. Auch hier liegt in der Kürze die Würze. 30-40 Minuten, effektiv und mit praktischen Übungen wirken Wunder.Ein Workshop zum Thema Motivation, praxisnah und auf die Bedingungen der Firma zugeschnitten, bringt wieder Schwung in die Truppe und lockert den Alltag auf.Ewig lange Diskussionen müssen nicht sein. Wie Sie Konflikte effektiv und nachhaltig lösen, das erfahren Sie in einem weiteren Workshop.Als Angstberater habe ich mit den Folgen von Stress und Angst täglich zu tun. Deshalb ist mir Prävention so wichtig.Gerne veranstalte ich einen Workshop oder ein Seminar auch bei Ihnen und zeige Ihnen Wege auf, mit einfachen Übungen den Stress zu minimieren. Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Email und

wünsche Ihnen eine stressfreie Zeit....Ihr Rolf NetzmannAngstberatung Berlin