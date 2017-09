Berlin Art Week auch in Steglitz: Kommunale Galerien veranstalten Kunstwoche

Steglitz. Zum vierten Mal veranstaltet der Arbeitskreis Kommunaler Galerien Berlins eine Kunstwoche im Rahmen der Berlin Art Week. Auch in Steglitz gibt es vom 8. bis 17. September zahlreiche Veranstaltungen bei freiem Eintritt.

Das Programmheft mit dem komplette Programm der KGB und allen Bustouren ist auf http://asurl.de/13hw zu finden.

Los geht es am Montag, 11. September, 18 Uhr, in der Kommunalen Galerie im Boulevard Berlin, Schloßstraße 10. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung „Schall und Rauch“ gibt es Gelegenheit mit den Künstlern Julia Sossinka und Jerry Kowalsky über deren raumgreifende Arbeiten ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung im 1. OG des Einkaufscenters ist noch bis zum 24. Dezember, montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr zu sehen.Am Dienstag, 12. September, 19 Uhr, wird in der Galerie der Schwartzschen Villa, Grunewaldstraße 55, die Ausstellung „SYNDROME im Schatten der Ordnung“ eröffnet. Die Künstlerinnen Maria Manasterny und Deborah Uhde kreieren im Dialog ein eigensinniges Universum, das den kulturellen Umgang mit Körpern und Krankheit beleuchtet. Danach kann die Schau bis zum 5. November Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, besucht werden.Ebenfalls in der Galerie der Schwartzschen Villa findet am Donnerstag, 14. September, 19 Uhr, ein nachgestelltes Gespräch zwischen der Zeichnerin Judith Raum und dem Psychoanalytiker und Affektforscher Rainer Kruse statt.Zum Abschluss der Art Week stehen am Sonntag, 17. September, Bustouren auf dem Programm, die um 14 Uhr hinter dem Roten Rathaus in Mitte starten. Innerhalb der Tour 1 wird auch die Schwartzsche Villa angefahren. Für die Bustouren sollte man sich bis zum 8. September anmelden per E-Mail: mail@kgberlin.net