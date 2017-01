Freizeitstätten suchen Helfer

Steglitz-Zehlendorf.

Das Bezirksamt sucht ehrenamtliche Mitarbeiter für die sieben kommunalen Freizeiteinrichtungen für ältere Bürger. Die Freiwilligen Helfer sollen insbesondere die Leiter der Häuser in Lankwitz und Zehlendorf unterstützen und bei der Durchführung, der Vor- und Nachbereitung der Angebote zur Hand gehen. Freude am Umgang mit anderen Menschen, Teamfähigkeit, organisatorisches und praktisches Geschick sollten für diese Aufgabe mitgebracht werden. Weitere Einzelheiten erfahren die Interessenten in einem persönlichen Gespräch im Amt für Soziales, Hanna-Renate-Laurien-Platz 1, Raum 14, Di und Do von 9 bis 12 Uhr und unter

902 99 65 50.