Genossenschaft möchte spenden

Weißensee.

Die Wohnungsbaugenossenschaft „Neues Berlin“ feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Sie verwaltet über 6000 Wohnungen in Hohenschönhausen und Weißensee. Aus Anlass ihres Jubiläums wird sie insgesamt 6000 Euro für gemeinnütziges Engagement in den beiden Ortsteilen zur Verfügung stellen. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Mitgliederfestes am 7. Juli sollen zwölf mal 500 Euro an gemeinnützige Vereine übergeben werden. Vereine aus Weißensee, die sich in den Kiezen der genossenschaftlichen Wohnanlagen engagieren, können sich bis zum 31. Mai für eine Teilnahme an der Spendenaktion bewerben. Die Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular finden sich auf http://asurl.de/13cs