Weg mit der Zeitumstellung! Oder?

Na toll! In den grauesten November-Blues platzt nun noch die Zeitumstellung hinein. Wie oft muss ich mir dieser Tage anhören, dass mir eine Stunde "geschenkt" wurde. "Ist doch nicht um 6, sondern schon um 7!" Soll mich das etwa trösten und die ganze Herbstmüdigkeit vergessen machen?

Sollte dieser Irrsinn mit der Zeitumstellung endlich aufhören?

Was meinen Sie dazu?

So einfach können Sie mitmachen

"Eigentlich ist es ja schon um 8!" Soll wohl heißen: Hab' dich nicht so! Du hast doch eine Stunde länger geschlafen, und draußen ist es schon hell! Und wenn ich mich dann am Abend um 22 Uhr müde ins Bett schleppe, höre ich es hinter mir brabbeln: "Kein Wunder, dass du so müde bist, ist ja eigentlich schon um 11!"Ist ja eigentlich ... Das erinnert mich immer an: "150 Euro?!!? Das sind ja eigentlich 300 Mark!" Und das fast 15 Jahre danach! Klar, ist ein anderes Thema. Zeigt aber, dass, egal ob der Währung oder der Zeit.All den Ist-ja-eigentlich-Sagern rufe ich entgegen: "Nein, mir wurde keine Stunde geschenkt, ich habe nur die zurückbekommen, die mir auf dem Höhepunkt meiner Frühjahrsmüdigkeit genommen wurde. Und die grauen nassen Herbsttage, die man soundso - egal ob um 6, 7 oder 8 - lieber verschlafen möchte, werden dadurch auch nicht sonnig und warm.Naja, so eindeutig ist das Ergebnis nur auf den ersten Blick, denn zahlreiche E-Mails, Telefonanrufe und Kommentare deuten auf ein anderes Problem hin:Die einen wollen ihre "Normalzeit", ihre MEZ. Die anderen wollen die MESZ, also ihre Mitteleuropäische Sommerzeit, gerne zur "Normalzeit" machen. Also auch bei den Ja-Sagern gibt es zwei Lager.Wenn Sie sich noch nicht bei uns registriert haben, finden Sie alle Informationen zum Leserreporter hier Klicken Sie auf den Buttonam Ende dieses Artikels.Geben Sie Ihrenin das Beitragsformular ein.Laden Sie eventuellzu Ihrem Beitrag hoch und verfassen Sie entsprechendeWählen Sie alsVergeben Sie noch ein paar