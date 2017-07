Weißensee.

Der Weißenseer Frauenladen Paula bietet am 21. Juli einen sommerlichen Ausflug über die früheren Falkenberger Rieselfelder an. Los geht es um 11 Uhr. Treffpunkt ist an der Straßenbahnendhaltestelle der M4 in Falkenberg. Von dort aus wird gemeinsam gewandert. Frauen, die teilnehmen möchten, melden sich bitte unter

96 06 37 61 oder per E-Mail an frauenladen@gmx.net an.