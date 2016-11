Märkte und Basare stimmen auf das Weihnachtsfest ein

Weihnachtsmusik hören, Geschenke suchen, heiße Getränke schlürfen oder Plätzchen naschen: Zahlreiche Märkte und Basare im Alt-Bezirk Zehlendorf laden in der Adventszeit zum Besuch ein. Hier eine Übersicht.

Dahlem.

Der, Altensteinstraße 15a hat noch bis zum 23. Dezember geöffnet. Auf dem Außengelände bietet er Weihnachtsdekorationen und Geschenkartikel sowie Weihnachtsbäume aus ökologisch nachhaltigem Anbau an. Öffnungszeiten: Di bis Sa, 10-17.30 Uhr, So 10-16 Uhr, Sonderöffnungszeit am Montag, 19. Dezember, 10-17.30 Uhr., Königin-Luise-Straße 49, bietet eine bunte Weihnachtsmischung mit Kunsthandwerk, Basteleien für Kinder und Gänsekeule-Essen. Er findet an allen vier Adventswochenenden Sa und So 11-19 Uhr statt. Eintritt drei, ermäßigt einen Euro.in den Museen Dahlem, Lansstraße 8 nimmt an den ersten drei Adventswochenenden Besucher mit auf eine Weltreise. Es gibt Kunsthandwerk, Konzerte, Workshops und Führungen. Öffnungszeiten: Sa und So 11-19 Uhr, Eintritt acht, ermäßigt vier Euro.Auf demrund um das Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100, am 3. und 4. Dezember, jeweils 11-19 Uhr bauen Handwerker und Künstler ihre Buden auf. Märchengestalten mischen sich unter die Besucher, und auf der Wannseeterrasse kann gebastelt werden. Eintritt drei, ermäßigt zwei Euro (inklusive Schlossbesichtigung), Kinder bis sechs Jahre frei.

Zehlendorf.

am S-Bahnhof Mexikoplatz lädt an allen vier Adventssonntagen, jeweils 11-19 Uhr zu Edel-Shopping ein. Im Angebot sind individuelle und künstlerische Geschenke wie Gemälde oder Designer-Schmuck.Derauf der Dorfaue, Teltower Damm/Kirchstraße bietet noch bis zum 30. Dezember Stände mit Geschenken und Naschereien sowie eine Schlittschuhbahn. Nachmittags unterhält ein Bühnenprogramm. Öffnungszeiten: So bis Do 11-21 Uhr, Fr und Sa 11-22 Uhr, am 24. Dezember 10.30-16 Uhr, 25. und 26. Dezember 10.30-20 Uhr.Der, Matterhornstraße 52 findet an allen vier Adventswochenenden sonnabends 13-19 Uhr statt. Es gibt Glühwein vom Winzer, Kunsthandwerk, Märchenlesungen für Kinder.Dasöffnet am Sonntag, 3. Advent, 11. Dezember, 15-19 Uhr seine Türen. Zu entdecken sind Kunsthandwerk und Schmuck, im Garten brennen Feuerkörbe, es gibt Punsch und geröstetes Stockbrot.der evangelischen Ernst-Moritz-Arndt-Gemeinde, Onkel-Tom-Straße 80 findet am 1. Adventswochenende statt. Der Erlös ist für die Aktion „Brot für die Welt“ bestimmt. Öffnungszeiten: 26. November, 10-18 Uhr, 27. November, 11.30-16 Uhr.

Nikolassee.

Einenveranstaltet zum ersten Mal das Museumsdorf Düppel, Clauertstraße 11. Auf dem mittelalterlichen Dorfplatz gibt es am dritten Adventswochenende, 10. und 11. Dezember, jeweils 12-21 Uhr Glühwein und heißen Apfelsaft, Musik, Weihnachtsgeschenke sowie altes Handwerk. Eintritt zwei Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei.Beimder evangelischen Kirchengemeinde Nikolassee, Kirchweg 6 am Sonnabend, 26. November, 11-16 Uhr steht das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt. Es gibt selbst gebackenen Kuchen und ein kleines Unterhaltungsprogramm.

Wannsee.

Derder evangelischen Kirchengemeinde Wannsee, Wilhelmplatz 1, findet am ersten Advent, Sonntag, 27. November, 14-19 Uhr statt. Besucher können nach Geschenken stöbern, naschen und Glühwein trinken.