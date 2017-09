Startschuss für Kinoprojekt

Berlin: Delphi Lux |

Charlottenburg.

Das neue Kinoprojekt "Filmreihe & Gespräch", ein Gemeinschaftsprojekt des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf und des delphi Lux Kinos in der Kantstraße 10 zur Förderung der politischen Bildung, startet am Freitag, 15. September, mit dem chilenischen Film „No“. Der Spielfilm poträtiert die Kampagne gegen eine erneute Präsidentschaftskandidatur des chilenischen Diktators Pinochet im Jahr 1988. Zur Diskussion über die Bedeutung von politischen Kampagnen und die aktuellen Möglichkeiten der Beteiligung in unserer Gesellschaft wird unter anderem der chilenische Zeitzeuge Marco Rodriquez erwartet. „Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen ist der Zeitpunkt für dieses Thema optimal“, sagte Oliver Schruoffeneger (Grüne), Leiter der Abteilung Stadtentwicklung am Bezirksamt. Der Film beginnt um 19 Uhr.