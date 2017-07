Eingeschränkte Erreichbarkeit

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Seit 1. Juli wird im Regionalen Sozialpädagogischen Dienst erstmalig ein berlineinheitliches digitales Fachverfahren eingeführt. Die Schulungen aller Mitarbeiter sowie die Übertragung vorhandener Datensätze in das neue System sind mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. In Folge dessen sind Schließzeiten in den Regionalen Sozialpädagogischen Diensten noch bis 28. Juli sowie vom 4. bis 15. September erforderlich. Wer sich um ein Kind sorgt, wendet sich bitte in dieser Schließzeit zwischen 8-18 Uhr an das bezirkliche Kinderschutz-Krisentelefon unter der

90 29 15 555. Außerhalb dieser Zeiten und rund um die Uhr ist die Hotline Kinderschutz unter der

61 00 66 erreichbar.