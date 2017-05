Blutspender gesucht: Sozialer Einsatz beim DRK

Köpenick. Das Deutsche Rote Kreuz sucht dringend neue Blutspender.

Diese müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Wer als Erstspender kommt, darf das 65. Lebensjahr noch nicht beendet haben. Vor der Spende werden alle zu ihrer Gesundheit befragt und von einem Arzt untersucht. Am 12. Mai besteht die Möglichkeit, von 11.30 bis 19 Uhr in den DRK-Kliniken Köpenick, Salvador-Allende-Straße 2, Blut zu spenden. Außerdem erwartet ein DRK-Team am 17. Mai von 16 bis 19 Uhr in der Isaac-Newton-Oberschule, Zeppelinstraße 76-80, im Ortsteil Oberschöneweide potentielle Blutspender. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

08001194911.