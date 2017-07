Anpacken für Lichtenberg: Bundestagskandidat hat Aktion gestartet

Lichtenberg. Der Fraktionsvorsitzende der SPD in der Bezirksverordnetenversammlung, Kevin Hönicke, möchte im September in den Bundestag einziehen. Also hat er sich für den Sommer viel vorgenommen. „Anpacken für Lichtenberg“ heißt eine Aktion.

Projekte, Unternehmen oder Initiativen, bei denen Kevin Hönicke anpacken soll, melden sich per E-Mail an kevin@hoenicke.berlin

„Politik lebt vom Austausch“, sagt Bundestagskandidat Kevin Hönicke. „Ich möchte gerne weitere Lebenswelten kennenlernen.“ Weil ihm zuhören und zuschauen dabei nicht genügen, hat der SPD-Politiker die Aktion „Anpacken für Lichtenberg“ ins Leben gerufen – und arbeitet in den kommenden Wochen bei Vereinen, Unternehmen, Veranstaltungen mit. „Ich möchte selbst erleben, wie viel Kraft und Leidenschaft Menschen in ihre Arbeit oder in ihre Projekte stecken. Dann kann ich mich noch besser für die Belange der Menschen einsetzen, wenn ich sie selbst erfahre.“Die Aktion hat kurz vor den Ferien mit der Teilnahme an einem Assessment-Center für Schülerinnen und Schüler des Grünen Campus Malchow begonnen, in dem die Jugendlichen Tipps und Unterstützung für Berufsorientierung und Bewerbung erhielten. Außerdem half der SPD-Mann einen Vormittag lang bei der gemeinnützigen Albatros GmbH in der Dönhoffstraße aus. Das Arbeits- und Beschäftigungsprojekt kümmert sich um psychisch beeinträchtigte Erwachsene, die einen Zugang zum Arbeitsleben suchen und stattet sie mit einem handwerklichen Beruf aus – in den Bereichen Gastronomie, Reinigungsservice, Wäscherei, Malerarbeiten, Bootsverleih und Fahrradreparatur.