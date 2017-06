Messerstecherei am Neptunbrunnen

Mitte.

Am Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus sind bei einer Schlägerei drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren verletzt worden. Der 21-Jährige wurde mit einem Messer schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die drei jungen Männer, die gemeinsam mit Freunden und anderen am Neptunbrunnen saßen, am 28. Juni gegen Mitternacht mit einer Glasflasche beworfen worden sein. Daraufhin sei es zu einer Schlägerei gekommen, in dessen Verlauf zwei Angreifer Reizgas versprühten; die beiden 18 und 20 Jahre alten Opfer erlitten leichte Augenreizungen. Kurz darauf fanden die Polizisten den 21-Jährigen mit Schnittwunden unter der Liebknechtbrücke. Die Täter konnten fliehen. Rund um den Alexanderplatz und Fernsehturm kommt es immer wieder zu Gewalttaten. 2012 wurde bei einem Angriff unweit vom Neptunbrunnen in der Rathausstraße Jonny K. getötet.