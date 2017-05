GNTM 2017: Hätten Sie Model Anh aus Berlin so erkannt?

Anh Phuong Dinh Phan ist heiße Favortin auf den Titel "Germany's next Topmodel 2017". Die 25-jährige Berlinerin vertritt die Hauptstadt nicht nur mit viel Professionalität. Auch ihre optische Wandlung kann sich sehen lassen.

Ab unter Wasser - und noch ein Job

Denn heute ist aus der schüchternen Maus ein wahrer Hingucker geworden. Natürlich standen Anh auch die dunklen Haare (Titelbild), aber schaut man sich die hübsche Asiatin heute an (Bild 2), dann hat Anh von allen GTNM-Kandidatinnen die wohl größte Veränderung vollzogen. Anh ist ein neuer Typ geworden. Das Gesicht ausdrucksvoller geschminkt und die blonden Haare sind gerade bei ihrem Typ ein wahnsinniger Kontrast. Sie ist das auffälligste Nachwuchsmodel der Staffel.Anh bekam neben kleiner Kritik fast immer Lob von Heidi Klum. Zuletzt erhielt sie mit Romina einmal keine guten Noten. Es zeigt, dass die Berlinerin nicht immer eine Selbstläuferin ist. Ein Job sollte schon noch her, um die Jury kurz vor dem Finale zu überzeugen. Ihre Fangemeinde auf Facebook wächst jedenfalls Woche für Woche. Das weiß auch Heidi Klum. Keine Panik, vorerst zumindest. Am kommenden Donnerstag wird Anh unter Wasser tauchen . Es geht in einem Shooting drei Meter in die Tiefe. Luft anhalten - schaffst Du locker, liebe Anh!