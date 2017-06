Berlin: Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) |

Mitte.

Die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) bietet im Sommer an ihren beiden Standorten in der Breite Straße 30-36 und in der Amerika-Gedenkbibliothek am Blücherplatz 1 Tai Chi für alle Interessierten an. Die Kurse sind kostenlos und finden immer mittwochs im Lesehof der Berliner Stadtbibliothek (BStB) und freitags auf der Wiese vor der Amerika-Gedenkbibliothek von 9.45 bis 10.15 Uhr statt.