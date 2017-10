Charite wieder beste Klinik

Mitte.

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist zum siebten Mal in Folge zur besten Klinik Deutschlands im Klinikranking des Nachrichtenmagazins Focus gewählt worden. Für die Klinikliste 2018 werden mehr als 1000 Krankenhäuser in Deutschland geprüft und ihre medizinische und pflegerische Qualität bewertet. Analysiert werden die Qualifikation der Spezialisten und Fachkräfte, die Patientenzufriedenheit und die Hygienestandards. Zudem werden Maßnahmen des klinischen Qualitäts- und Risikomanagements wie auch die technische Ausstattung erfasst. In die Wertung fließen ebenso Empfehlungen von mehr als 15.000 Fach- und Chefärzten ein. Auf den weiteren Plätzen in der Gesamtwertung folgen das Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München und das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden.