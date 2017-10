NYX Cosmetics

Berlin: Mall of Berlin | NYX Cosmetics, LP12 Mall of Berlin, Leipziger Platz 12, 10117 Berlin, Mo-Sa 10-21 Uhr Berlin.



Am 28. September eröffnete NYX Cosmetics in der Mall of Berlin. Der Kosmetikhersteller bietet alles für ein professionelles Make up.

