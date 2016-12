Einkaufen an Silvester in Moabit - Wie lange haben die Geschäfte geöffnet?

Moabit. Noch schnell etwas einkaufen gehen, aber hat überhaupt noch ein Geschäft in Moabit geöffnet? Schließlich ist heute Silvester

Wer hat wie lange geöffnet?

Und nach 18 Uhr?

Zwar haben viele Geschäfte an der Turmstraße bereits um 13 Uhr geschlossen, aber es gibt sie doch, Geschäfte in denen Einkaufen auch nach 13 Uhr möglich ist.Damit niemand vor verschlossener Tür steht, hat die Facebook-Gruppe "Moabit" alle Öffnungszeiten durch Anrufe direkt in den Geschäften recherchiert.Rewe Turmstraße 60 hat bis 16 Uhr geöffnetKaisers Turmstraße 48 hat bis 16 Uhr geöffnetLidl Quitzowstraße hat sogar bis 17 Uhr geöffnetDas E-Center hat um 14 Uhr geschlossenAm Rande von Charlottenburg zu Moabit, nur kurz über die Brücke, ist Einkaufen bis 18 Uhr möglich:Lidl in der Lise-Meitner-Straße schließt erst um 18 UhrEbenso im Wedding: Real im Gesundbrunnencenter hat bis 18 Uhr geöffnetAuch da gibt es noch Chancen, z.B. beiUlrich am Bahnhof Zoo, bei Kaisers im Hauptbahnhof und bei Edeka in der Albrechtstr.3 in 12165 Berlin sogar bis 23.30 Uhr.