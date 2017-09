Dritter Abstieg in Folge droht

Neukölln. Der Landesligist wartet auch nach dem fünften Spieltag weiter auf seinen ersten

Punktgewinn. Im Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag bei der Reserve von Eintracht

Mahlsdorf musste der Berlin-Liga-Absteiger gar eine herbe 0:10 (4:0)-Niederlage hinnehmen. Virhus (3), Szczech (2), Gusman (2), Dähne, Heller und Dorzok trugen sich für die Gastgeber in die Torschützenliste ein. Der BSV bleibt in der Landesliga- Tabelle (1. Abteilung) damit weiter auf dem letzten Platz.



Um den dritten Abstieg in Folge abzuwenden, sollte Hürtürkel schleunigst punkten. Nächste Möglichkeit dazu: Sonntag im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des BFC Dynamo (14 Uhr, Hertzbergplatz).

