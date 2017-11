Niederlage trotz 1:0-Führung

Neukölln. Im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den SC Charlottenburg hat der

Landesligist eine 1:3 (1:1)-Niederlage kassiert. Novi Pazar ging durch El-Moghrabi sogar 1:0 in Führung (10.), danach vergaben die Hausherren Chancen für einen zweiten Treffer. Besser machte es der SCC, der noch vor der Pause durch Greiser ausglich (30.). Nach dem Seitenwechsel traf dann zweimal Maykowski für die Gäste (75., 87.).



Revanchieren kann sich Novi Pazar bereits am Sonntag, wenn es im Pokal erneut gegen den SCC geht (13 Uhr, Hertzbergplatz).

Gefällt mir