Lebensretter ausgezeichnet: Drei Pankower erhielten die Berliner „Erinnerungsmedaille“

Pankow. Der Senat zeichnete jetzt drei Pankower mit der „Erinnerungsmedaille“ des Landes Berlin aus.

Zur Übergabe dieser Auszeichnung lud Bürgermeister Sören Benn (Die Linke) die beherzten Lebensretter ins Rathaus ein. Weil die anderen beiden verhindert waren, nahm Polizeikommissar Ingo Koar diese Auszeichnung entgegen. Er rettete gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Polizeimeister Marc Stein, mehreren Menschen das Leben.Viele werden sich noch an den 27. Juli 2016 erinnern. An diesem Tag gab es unwetterartige Regenfälle. Sie führten zu einer Überflutung des Gleimtunnels. Der Wasserpegel im Tunnel stieg innerhalb kürzester Zeit bis auf etwa anderthalb Meter an. Durch die Wassermassen verloren die Autos, die sich im Tunnel befanden, die Bodenhaftung. Sie trieben unkontrolliert im Tunnel umher.In fünf Autos saßen noch Menschen, die vom Unwetter und den Wassermassen überrascht wurden. Sie konnten aufgrund des Wasserdrucks von außen oder aufgrund ausgefallener Elektrik ihre Autos nicht mehr verlassen. Als Ingo Koar und Marc Stein am Gleimtunnel eintrafen, nschoben sie ohne Zögern und Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit die Autos zum Tunnelausgang. Durch das beherzte und selbstlose Einschreiten hätten beide die sich in Not befindlichen Personen gerettet und billigend eine erhöhte eigene Gefährdung in Kauf genommen, so Sören Benn. Der Senat beschloss deshalb, sie für ihren Einsatz mit der „Erinnerungsmedaille“ auszuzeichnen.Ebenfalls auf Beschluss des Senats ausgezeichnet wurde Dr. Sabine Wierth. Sie rettete am 12. Januar 2016 einen Mann aus der Spree und begab sich dabei selbst in Lebensgefahr. Durch ihr Eingreifen habe sie dem Betroffenen mit großer Wahrscheinlichkeit das Leben gerettet, so Bürgermeister Sören Benn. Die Wassertemperatur lag immerhin bei nur zwei Grad.