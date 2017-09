Engagierte Pankowerinnen

Pankow.

Der dritte Band „SpurenSuche – Frauen in Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee“ ist erschienen. In dem Buch werden 19 Frauen aus dem Bezirk vorgestellt, die als Lehrerin, Ärztin, Architektin, Sozialpolitikerin, Pfarrersfrau oder Arbeiterin tätig waren. Dabei steht ihr Engagement für sozial Schwächere, politisch Verfolgte, gegen Ausgrenzung, Krieg und Faschismus im Mittelpunkt. Alle Frauen zeigten Zivilcourage. Zu den porträtierten Frauen gehören unter anderem Martha Wygodzinski, Minna Flake, Inge Müller und Regina Jonas. Alle drei Bände sind in den Filialen der Bürgerämter Pankow und bei der Gleichstellungsbeauftragten des Bezirksamtes gegen eine Spende von fünf Euro erhältlich. Weitere Informationen unter

902 95 23 05.