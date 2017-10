Pankow.

Wird man künftig Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf Elektrofahrrädern in Pankows Straßen sehen? Einen entsprechenden Antrag stellte jedenfalls die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der jüngsten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Dem Antrag zufolge soll das Bezirksamt zunächst zwei sogenannte Pedelecs für das Ordnungsamt anschaffen. Deren Verwendung soll dann zunächst im täglichen Arbeitsablauf des Ordnungsamtes erprobt werden. Unter anderem soll geprüft werden, bei welchen Dienstfahrten die Pedelecs einen Dienstwagen des Ordnungsamtes ersetzen könnten. Begründung der Grünen für diesen Antrag: Pedelecs ermöglichen einen schnelleren und flexibleren Einsatz der Ordnungsamtsmitarbeiter in engen und zugeparkten Straßen des Bezirks. Mit diesem Antrag wollen sich die Verordneten nun zunächst im Finanz- und Verkehrsausschuss befassen.