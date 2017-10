Spielend lernen: Kinder werden in der Klax-Galerie selbst aktiv

Prenzlauer Berg. Die Klax-Kinderkunstgalerie zeigt bis zum 11. November eine neue Ausstellung.

34 74 53 46 oder auf Geöffnet ist die Mitmach-Ausstellung montags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr. Gruppen werden um Anmeldung unter34 74 53 46 oder auf www.klax-galerie.de gebeten. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Motto „Künstler, Maker, Konstrukteure“ sind in der Galerie in der Schönhauser Allee 58a Kunstwerke von Kindern zu sehen. Besucher dieser Ausstellung können dort aber auch selbst kreativ werden. Die Klax-Kreativwerkstatt bietet nämlich in der Ausstellung Mitmach-Aktionen an.In einer „Maker-Ecke“ können sie beispielsweise fahrbare Untersätze samt einer beleuchteten Rennstrecke bauen. In der „3D-Ecke“ haben Kinder die Möglichkeit, ihren Namen mithilfe eines 3D-Druckers auf unverwechselbare Art auszudrucken. In der „Film-Ecke“ können selbst ausgedachte Kurzgeschichten animiert und verfilmt werden. Und schließlich gibt es eine „Bau-Ecke“. In der soll bis zum Ende der Ausstellung aus unterschiedlichen Materialien eine Modell-Stadt entstehen.Die Kinder haben in den jeweiligen Bereichen die Möglichkeit, mit digitalen Medien und modernen Technologien in Kontakt zu kommen. Dazu zählen 3D-Drucker ebenso wie Stop-Motion und LittleBits. Bei letzteren handelt es sich um modulare Bauteile, die mithilfe von Magneten zusammengesetzt werden.In jeder Projekt-Ecke gibt es Tutorials, die Ideen und praktische Anleitungen für Eltern und Pädagogen liefern. Willkommen sind in dieser Mitmach-Ausstellung sowohl Kinder mit ihren Eltern als auch Kindergruppen mit ihren Lehrern und Erziehern.