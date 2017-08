BVG erneuert Straßenbahngleise: Bauarbeiten bis 21. August

Prenzlauer Berg. Die Straßenbahngleise der Linie M10 auf der Danziger Straße brauchen eine Überholung.

Details zu Linienänderungen gibt es auf www.bvg.de

Damit dort auch in Zukunft alles rund läuft, erneuert die BVG derzeit die Gleise in Höhe der Kreuzung Greifswalder und Danziger Straße. Die Bauarbeiten dauern bis zum Betriebsbeginn am 21. August an. Damit die Einschränkung für die Fahrgäste möglichst gering bleibt, wurden Bauweichen eingebaut. So kann zumindest auf einem Gleis bis an die Baustelle herangefahren werden.Nur am Wochenende zum Ende der Bauarbeiten gibt es einen Busersatzverkehr. Dieser wird zwischen Kniprodestraße/Danziger Straße und Prenzlauer Allee/Danziger Straße eingerichtet. Er fährt vom 19. bis 21. August. Bis zum 19. August fahren die Straßenbahnen zwischen S- und U- Bahnhof Warschauer Straße und Greifswalder Straße/Danziger Straße sowie zwischen Greifswalder Straße/Danziger Straße und Hauptbahnhof. An der Haltestelle Greifswalder Straße/Danziger Straße heißt es für die Fahrgäste zur Weiterfahrt umsteigen.