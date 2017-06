Senior überfallen

Spandau.

Ein Senior ist von einem Unbekannten niedergeschlagen und beraubt worden. Der Überfall ereignete sich am späten Nachmittag in der Altstadt. Das Opfer war an der Ecke Breite Straße und Markt unterwegs, als es plötzlich von einem Mann mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen wurde. Der Täter raubte seine Brieftasche und floh. Der Senior war augenscheinlich nur leicht am Kopf verletzt und konnte zunächst bei der Polizei aussagen. Dann aber verschlechterte sich sein Gesundheitszustand und Rettungskräfte brachten ihn eine Klinik. Das Landeskriminalamt ermittelt.