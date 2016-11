ADAC-Kurs für ältere Autofahrer

Tegel. Auto zu fahren gehört für viele wie selbstverständlich zu einem selbstbestimmten Leben. Damit auch Senioren sicher mobil bleiben, bietet der ADAC spezielle Schulungen an.

Es geht nicht nur um die Praxis am Steuer, sondern auch ums Gefühl, sich im Regeldickicht und Schilderwald gut auszukennen: Das kostenlose, viertägige Seminar „Sicher mobil“ richtet sich an Verkehrsteilnehmer im Alter 50 plus, die ihr Wissen auffrischen und sich über neue Regeln im Straßenverkehr informieren möchten. Auch technische Entwicklungen sind Kursinhalt. In kleinen Gruppen sprechen die Teilnehmer mit Experten über Themen wie Gesundheit und Leistungsfähigkeit, altersgerechte Ausstattung von Fahrzeugen, Sicht und Wetter, Verkehrsregeln und Technik.Termine: 14., 21. und 28. November sowie 5. Dezember, jeweils ab 10 Uhr im Schulungsraum auf dem ADAC-Fahrsicherheitsplatz in Tegel; Anfahrt über Rue Ambroise Pare, dann links in die Rue Hyacinthe Vincent. Anmeldungen unter

868 62 77 oder per E-Mail an service@bbr.adac.de