Yoga im Garten und nähen lernen: Zwei Höhepunkte im Juli

Weißensee. Das Team von „Aber hallo, Weißensee“ hält auch nach der Eröffnung des Gründerzeitladens in der Langhansstraße 18 Highlight-Veranstaltungen bereit.

Im Monat Juli können Interessierte erneut zwei ganz besondere Weißenseerinnen kennenlernen, die sich im Gründerzeitladen präsentieren. Dieser Laden wurde, wie berichtet, als ein Bestandteil des Konzeptes „Gründerzeit 2.0“ eingerichtet. Mit diesem Konzept gehören Julia Roth, Anka Büchler und Christiane Kürschner zu den Gewinnern des diesjährigen Mittendrin Berlin!-Wettbewerbs, der von der IHK Berlin und dem Senat in Kooperation mit weiteren Partnern, darunter die Berliner Woche, ausgelobt wurde. Insgesamt fünfzig Weißenseer Unternehmen, Läden, Künstlerinnen, gastronomische und sonstige Einrichtungen präsentieren sich im Laden. Sie zeigen, wie vielfältig die Angebote im Ortsteil sind. Zum persönlichen Kennenlernen bieten die Projektteilnehmer immer wieder Highlight-Veranstaltungen, -Workshops oder -Schnupperkurse an.So können Interessierte am 27. Juli zum Beispiel Ann-Kathrin Stoll treffen. Sie bietet im Garten der Brecht-Villa an der Berliner Allee 185 ab 18 Uhr eine Schnupperstunde im Hatha-Yoga an. Die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt. Mitzubringen sind allerdings eine Matte, eine Decke und eventuell ein Sitzkissen. Teilnehmen kann, wer mindestens 15 Jahre alt ist. Um Anmeldung über www.yoga-im-garten.de wird gebeten.Einen „Nähkurs in den Sommerferien“ bietet indes Petra Jordan in ihrem Stoffladen „Bunte Fetzen“ in der Herbert-Baum-Straße 4 an. Willkommen sind am 31. Juli von 9 bis 11 Uhr Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. In einfachen Schritten wird von den Teilnehmern ein Aufbewahrungstäschchen genäht. Um Anmeldung im Laden oder unter

Ausführliche Informationen zum Projekt „Gründerzeit 2.0“ gibt es auf www.aber-hallo-weissensee.de

0151 40 37 13 19 wird gebeten. Genaueres dazu auf www.stoffe-naehschule-bunte-fetzen-in-berlin.de