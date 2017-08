Kiezspaziergang zum Georg-Kolbe-Museum

Westend.

Der nächste Kiezspaziergang führt am Sonnabend, 12. August, vom Rossitter Platz zum Georg-Kolbe-Museum und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Bildhauer Georg Kolbe. Mit am Start ist Stadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD). Von dem alten Bahnhofsgebäude von Alfred Grenander führt der Weg zunächst über den Friedhof Heerstraße. Nach einem kleinen Rundgang durch den Georg-Kolbe-Hain wird der Spaziergang im Georg-Kolbe-Museum beendet, wo dessen Arbeit vorgestellt wird. Im Garten kann bei Kaffee und Kuchen der Kiezspaziergang ausklingen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am U-Bahnhof Olympia-Stadion, Ausgang Rossitter Platz, vor dem alten Bahnhofsgebäude. Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei.