Preis für Dritte-Welt-Laden

Charlottenburg.

Ehre für den Dritte-Welt-Laden im Turm der Gedächtniskirche: Die Traditionseinrichtung erhielt den Eine-Welt-Preis des Kirchlichen Entwicklungsdienstes der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg Schlesische Oberlausitz und streicht damit eine Prämie von 500 Euro ein. Der Weltladen in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz wurde 1975 gegründet und gehört somit zu den ältesten Shops dieser Art in Deutschland. 15 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter halten ein Sortiment vor, das besonderen Prinzipien gehorcht. Zu den Grundsätzen des Ladens gehört, dass man Waren ohne Zwischenhändler importiert. Und man zahlt gerechte Festpreise über Weltmarktniveau.