Vorschläge für Silvio-Meier-Preis

Friedrichshain-Kreuzberg.

Auch in diesem Jahr vergibt der Bezirk einen Silvio-Meier-Preis, der an den 1992 im U-Bahnhof Samariterstraße von Neonazis ermordeten Silvio Meier erinnert. Gewürdigt werden Personen, Gruppen, Initiativen oder Projekte, die gegen Diskriminierung und Ausgrenzung aufgetreten sind, beziehungsweise Zivilcourage gegenüber rechtsextremer und rassistisch motivierter Gewalt gezeigt haben. Vorschläge können bis 25. September eingereicht werden und zwar per E-Mail an silvio-meier-preis@ba-fk.berlin.de . Erwartet wird eine schriftliche Projektbeschreibung und eine Begründung für die Bewerbung.