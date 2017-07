Mitte.

Am 20. Juli bleiben alle Bibliotheken im Bezirk geschlossen. Die zuständige Stadträtin Sabine Weißler (Grüne) nennt dafür „betriebsinterne Gründe“. Um Bücher und Medien zurückzugeben, stehen in der Philipp-Schaeffer-Bibliothek, Bibliothek am Luisenbad, Schiller-Bibliothek und Hansabibliothek Außenrückgabeautomaten zur Verfügung. Für Bestellungen, Verlängerungen und Recherchen kann die Website des Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken von Berlin, www.voebb.de, genutzt werden.