Für mehr Bewegung und gesunde Ernährung: Berliner Rotary Clubs feiern am 7. und 8. Juli den Rotary-Kindertag im Deutschen Technikmuseum

amdas Interesse und das Verständnis der Kinder für Wissenschaft und Technik und ihren Einfluss auf unser tägliches Leben wecken und fördern.Da sich Rotary Clubs seit Jahren mit ihrem Aktionsprogramm „gesundekids“ an Berliner Schulen und Kitas mit den Themen gesunde Ernährung, Bewegungs- und Leseförderung einsetzen, gibt es zusätzlich anin der Ladestraße des Museums verschiedene Aktionen, die die Leselust wecken, Freude an der Bewegung fördern und gesunde Ernährung schmackhaft machen. Begrüßt werden die Kinder von der bekannten Kinderfilm-Figurmit gesunden Willkommensgeschenken – leckeren Äpfeln!Ameröffnen Prof. Joseph Hoppe (stellvertretender Direktor Deutsches Technikmuseum),(amtierender Distrikt Rotary Governor) und(Kindertag-Organisator) offiziell den Rotary-Kindertag. Dann lassen viele spannende Mitmach-Aktionen, mit denen die Rotary Clubs ihre vielfältigen Förderprojekte erlebbar machen, den Besuch zu einem unvergesslichen Tag werden:Es können lustig-gesundegestaltet oder im Kinder-Restaurant gemeinsam mit einem Profi-Koch leckere Gerichte zubereitet werden. Diesorgt für gesunde Vitamine und von der AOK gibt es einen Ampel-Reaktionstest. Im BTB-sind Schnelligkeit und Geschick gefragt und das Hertha BSC-Maskottchen Herthinho lädt zum beliebtenein. Es gibt Informationen zu den rotarischen Projekten 4L, den Mathekisten, den Wasserbüchern sowie den Spiel- und Pausenkisten.Am Freitag sind rund 1.500 Schülerinnen und Schüler von 33 Rotary-Partnerschulen zum Kindertag eingeladen, am Samstag etwa 500 junge Besucher aus Sportvereinen, Jugendtreffs, Kinderheimen, Kirchengemeinden und Einrichtungen, die mit behinderten oder benachteiligten Kindern arbeiten. Bei den Rotary-Aktionen können auch Kinder mitmachen, die am 7. und 8. Juli ganz normal das Technikmuseum besuchen – jeder ist willkommen!Mehr Informationen:www.sdtb.de/technikmuseum/startseitewww.rotary4L.de www.gesundekids.de www.rotary-kindertag.de