Neues Jugendprojekt am Alex

Mitte.

Auf dem Alexanderplatz ist eine neue Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene eröffnet worden. Der Verein Moabiter Ratschlag bietet im sogenannten „JugendAktionsRaum am Alexanderplatz“ (JARA) vor allem für junge Geflüchtete an vier Tagen pro Woche Freizeit-, Begegnungs- und Beratungsmöglichkeiten an. Damit soll ein Abrutschen in die Kriminalität verhindert und die Integration gefördert werden. „Das Präventionsprojekt ist eine wichtige Ergänzung zu den ebenfalls verstärkten polizeilichen Maßnahmen“, meint Jugendsenatorin Sandra Scheeres, die die Einrichtung am 3. November eröffnete. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie stellt dem Projekt zwischen Fernsehturm und Neptunbrunnen in diesem und dem kommenden Jahr rund 140 000 Euro zur Verfügung.