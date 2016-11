Berliner kieken billiger: Rabatte im Fernsehturm

Berlin: Fernsehturm |

Mitte. Der Fernsehturm lockt Berliner in den November- und Vorweihnachtswochen bereits zum fünften Mal mit Rabatten auf den Turm.

Mehr Infos unter www.tv-turm.de

Gegen Vorlage des Ausweises erhalten Berliner 20 Prozent Rabatt auf das Aussichtsticket für die 360-Grad-Panoramaetage in 203 Metern Höhe. Die regulären Tickets kosten ab 19,50 Euro. Familien können bis zu zwei Kinder umsonst mit hoch nehmen, wenn zwei Erwachsene ein reguläres Aussichtsticket kaufen. Dazu gibt es einen Fünf-Euro-Verzehrgutschein pro Familie, der ab einem Umsatz von 15 Euro an der Bar 203 oder im Restaurant „Sphere“ eingelöst werden kann. An jedem Mittwoch gibt es zudem das „Like Berlin Menü“. Das Zwei-Gang-Menü zum Preis von 34,50 Euro beinhaltet zusätzlich den Eintritt in den Berliner Fernsehturm ohne Wartezeit und eine Tischreservierung im Restaurant „Sphere“. Das Angebot muss vorab online gebucht werden.