Berlin: Little Big City Berlin |Die interaktive Modellstadt "Little BIG City Berlin", die mit Hilfe von 3D-Modellen die Geschichte Berlins erzählt, eröffnete am 1. Juli. "Geschichte zum Anfassen" lautet deshalb das Motto am Fuße des Fernsehturms.