Ein Abend mit dem King of Pop

Berlin: Estrel Berlin |

Neukölln.

35 Jahre „Thriller“: Eine Michael-Jackson-Show feiert im Estrel-Hotel, Sonnenallee 225, das erfolgreichste Album der Welt. Vom 27. Juli bis 13. August können die Zuschauer das Jackson-Double William Hall erleben. Stimme und Tanzstil des US-Amerikaners sind so nah am Original, dass es selbst große Fans verblüfft. Beginn der Show „Michael – A Tribute to the King of Pop – The Legacy Concert” ist donnerstags, freitags, sonnabends um 20.30 Uhr und sonntags um 19 Uhr. Eintrittskarten kosten zwischen 24 und 52,50 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr). Infos unter

68 31 68 31 und www.stars-in-concert.de