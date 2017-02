Wohin soll Geld fließen?

Neukölln.

In diesem Jahr plant das Bezirksamt den Haushalt für die Jahre 2018 und 2019. Jedermann ist aufgerufen, Vorschläge zu machen, wohin Geld fließen soll. Gesucht werden ganz praktische Ideen, die das Leben in Neukölln schöner machen – das kann eine neue Sitzbank sein oder das können längere Öffnungszeiten eines Jugendtreffs sein. Wünsche per E-Mail sind zu richten an haushalt@bezirksamt-neukoelln.de , Karten und Briefe an: Bezirksamt Neukölln, Fachbereich Finanzen, Stichwort „Bürgerbeteiligung“, Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin.