Straßenbahn erfasst Frau

Prenzlauer Berg.

Eine Fußgängerin wurde am 21. November von einer Straßenbahn auf der Bornholmer Straße erfasst. Wenig später erlag sie in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die 39 Jahre alte Frau überquerte gegen 18.30 Uhr an einem Überweg die Gleise. Sie kam von der Driesener Straße und lief in Richtung Nordkapstraße. Vermutlich bemerkte sie beim Überqueren der Gleise die herannahende Straßenbahn der Linie M13 nicht. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock und musste von einem Arzt ambulant behandelt werden. Aufgrund der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr für etwa dreieinhalb Stunden unterbrochen.