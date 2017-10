Was wollen die Nachbarn? Ausstellung ab Mitte November geplant

Berlin: Stadtteilzentrum Teutoburger Platz |

Prenzlauer Berg. Unter dem Motto „Wieviel Nähe verträgt die Enge?“ hat das Stadtteilzentrum am Teutoburger Platz einen Bilderwettbewerb ausgelobt.

443 71 78 sowie über den E-Mail-Kontakt Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es unter443 71 78 sowie über den E-Mail-Kontakt stadtteilzentrum@pfefferwerk.de

Noch bis zum 5. November können Kiezbewohner ihre Bilder einreichen. Willkommen sind Malereien, Grafiken, Collagen, Fotografien oder Comics. Rund um und auf dem Teutoburger Platz begegnen sich viele Nachbarn. Sie stören, nerven, vernetzen und organisieren sich. Aber was wünschen sie sich für ihren Kiez? Sind es Anonymität und Ruhe? Oder Party und Geselligkeit? Ordnung und Sicherheit?Oder alles zusammen? Bilder, die Antworten auf diese Fragen geben, können im Stadtteilzentrum in der Fehrbelliner Straße 92 abgegeben werden.Eine Ausstellung mit den Kunstwerken wird am 17. November um 17 Uhr eröffnet. Die Besucher stimmen während der Ausstellung über die besten Bilder ab. Zur Finissage Mitte Dezember werden dann Preisträger in unterschiedlichen Kategorien gekürt.