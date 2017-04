Neuer Yoga-Kurs für Frauen: Neuer Yoga-Kurs für Einsteigerinnen

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg.

„Yoga für Frauen“ heißt ein neuer Kurs im Ewa-Frauenzentrum. In der Prenzlauer Allee 6 bietet Runhild Wirth ab dem 18. Mai einen Kurs an, der sich an Frauen richtet, die Mitten im Leben stehen und Entspannung suchen. „Thema des Kurses sind sanfte Atem- und Bewegungsübungen des Hatha-Yoga, kombiniert mit einfachen Dehnungen“, erklärt sie. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmerinnen werden nur gebeten, ein Handtuch oder eine Yogamatte mitzubringen. Der Kurs findet donnerstags von 18.15 bis 19.45 Uhr statt. Wer teilnehmen möchte meldet sich bis zum 4. Mai im Ewa an der Prenzlauer Allee 6 oder unter

442 55 42 an.