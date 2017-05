Gemeinsam gemütlich radeln

Weißensee.

Der Charlotte-Treff macht ein neues Angebot: Fahrradtouren in Berlin und Umland. Der erste Ausflug dieses Jahres startet am Sonnabend, 13. Mai, um 9 Uhr. In einer überschaubaren Gruppe wird gemütlich geradelt. Die Teilnehmer können dabei die Seele baumeln lassen und viel Neues entdecken. Es wird um eine Kostenbeteiligung von fünf Euro gebeten. Bei der Anmeldung unter

92 40 72 90 oder per E-Mail charlottetreff@frei-zeit-haus.de erfahren die Teilnehmer den Treffpunkt und das Ziel des Ausflugs.