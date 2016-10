Training gegen Vorurteile

Charlottenburg-Nord.

„Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg!“, „Alle Schwulen haben AIDS“, „Muslime sind doch alle Terroristen“. Um mit solche Vorurteilen umzugehen, brauchen Jugendliche eine Strategie, dachte sich der Jugendclub am Halemweg. Und bei einem Kommunikationstraining für demokratische Streitkultur erfuhren Teilnehmer, wie sie auf solch diskriminierende Ausrufe reagieren sollten. Durchgeführt wurde die Übung von Trainern des Vereins „Gegen Vergessen – für Demokratie“ dank Unterstützung der Partnerschaft für Demokratie in Charlottenburg-Wilmersdorf in Kooperation mit dem Bezirksamt und der Stiftung SPI.