Dahlem. Schüler der 5. bis 7. Klassen haben in den Ferien die Möglichkeit, bei der Arbeit mit Pferden ihre Lernschwierigkeiten aufzudecken und zu beheben. Die beiden lizenzierten Voltigiertrainerinnen Lucy Aldenhoff und Sandra Uelpenich, beide ausgebildet in Lerntherapie, Psychomotorik, tiergestützter Pädagogik und Waldorf-Pädagogik, bieten vom 7. bis 11. August „Lerntraining mit dem Pferd – im Galopp zum schulischen Erfolg“ auf dem Gelände des Reitclubs Grunewald ihre Hilfe an. Täglich von 10 bis 18 Uhr wechseln sich Theorie und Praxis ab, am Ende der Woche werden die Ergebnisse in Form einer Aufführung und einer Ausstellung den Eltern präsentiert. Die Teilnahme kostet 520 Euro, Infos und Anmeldungen per E-Mail mail@reitclub-grunewald.de oder unter

81 49 90 43.